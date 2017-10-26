Россия зафиксировала за сутки пять нарушений в Сирии, Турция - четыре

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Дамаск – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Дамаск – три, Хама – одно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Дарваша провинции Дамаск местному населению выданы 3,6 тонны продуктов питания. По линии ООН проведены два гуманитарных конвоя. В населенные пункты Тель-Гехаб и Эль-Джизе провинции Деръа доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности, общий вес груза – 147 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 206 жителям.

Согласно сообщению, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2259.

Добавляется, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Террористическая организация, запрещена в России