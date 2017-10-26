Российские военные организовали возвращение домой 200 беженцев под Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 26 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению в Сирии организовали возвращение еще одной группы беженцев из самого крупного в провинции Алеппо центра временного проживания, в свои дома вернулись 200 человек, сообщил журналистам представитель центра Андрей Кирикович.

"ЦПВС совместно с администрацией Алеппо, обеспечил переселение беженцев из лагеря беженцев "Джибрин" в населенный пункт Маскана. И обеспечил безопасность на маршруте", — рассказал он.

Процесс возвращения беженцев разделен на несколько этапов. Это позволило оперативно расселить почти все крупные лагеря в Сирии, в частности в лагере "Джибрин" остались не более 6 тысяч человек.

После освобождения от террористов определенного района сирийские саперы при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра проводят очистку населенных пунктов от мин. Затем представители Центра по примирению при содействии сирийских властей выясняют местонахождение семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, и координируют восстановление разрушенных жилищ и первичной инфраструктуры. Далее представители центра обеспечивают безопасный проезд беженцев к месту постоянного проживания, а также направляют гуманитарные конвои в недавно заселенные и не до конца восстановленные города и деревни Сирии и контролируют режим прекращения огня.

Только в 2017 году домой вернулись 660 тысяч внутренних переселенцев и тех, кто искал убежища за границей. С 2015 года 1,126 миллионач сирийцев вернулись домой. Процесс координируют правительство Сирии и Центр по примирению. Российские военные не только доставляют в освобожденные районы продукты и медикаменты, но и помогают восстанавливать инфраструктуру. При этом Россия — единственная страна, которая оказывает помощь Сирии в гуманитарном разминировании и медицинской помощи жителям освобожденных населенных пунктов.

В ближайшее время Центр по примирению враждующих сторон планирует расширить гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус были доставлены более 4 тысяч тонн российских стройматериалов, а также специальная строительная техника, их отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.

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