В ООН сообщили о тяжелом положении детей в районе Восточная Гута в Сирии

ООН, 25 окт — РИА Новости. В ООН сообщили о крайне тяжелом положении детей в Восточной Гуте (район к востоку от Дамаска) в Сирии.

"Управление по координации гуманитарных вопросов крайне обеспокоено положением мирных жителей в сирийской Восточной Гуте. Мы осведомлены о сообщениях, указывающих на то, что в осажденном анклаве дети страдают от острого недоедания", — заявил в среду заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Последний раз гуманитарная помощь в Восточную Гуту и соседние осажденные районы была доставлена месяц назад. В этой связи ООН вновь призвала всех участников сирийского конфликта и стороны, имеющие влияние на ситуацию, "обеспечить беспрепятственный доступ всем работникам гуманитарных организаций".

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