МИД Франции призвал продолжать диалог с РФ для предотвращения химатак в САР

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Диалог с Россией должен продолжаться для предотвращения "повторения химических преступлений в Сирии", заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Франция сожалеет в связи с тем, что Россия наложила свое вето на проект резолюции СБ ООН о возобновлении мандата миссии ООН и ОЗХО… Диалог с Россией для предотвращения повторения химических преступлений в Сирии должен продолжаться", — заявила дипломат.

РФ во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Голосование по подготовленному США документу состоялось во вторник. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

В МИД РФ заявили, что Россия предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии лишь после выхода доклада Совместного механизма по расследованию (СМР) и его тщательного изучения.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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