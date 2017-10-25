Турция координирует с Россией свои действия по Сирии, заявил Песков

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Турция является одной из сторон астанинского процесса и координирует свои действия по Сирии с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турецкая сторона отвечает за обеспечение безопасности в зоне деэскалации, она выполняет такие функции, деталей я не знаю, нужно, наверное, обращаться в Минобороны", — сказал Песков, отвечая на вопрос как относится Москва к сообщениям о якобы имевшей место попытки Турции заключить соглашение с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Джебхат ан-Нусрой"*, для обеспечения режима прекращения огня.

На вопрос координирует ли Турция свои действия с Россией, Песков ответил: "Безусловно, страны-участницы астанинских договоренностей на предмет создания зон деэскалации координируют свои действия".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

* Террористическая организация, запрещена в России

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