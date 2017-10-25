МИД ФРГ назвал "сигналом о безнаказанности" непродление миссии ООН в Сирии

БЕРЛИН, 25 окт – РИА Новости. Не продлив мандат миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, члены Совета Безопасности ООН подают сигнал о безнаказанности для виновных в этих атаках, заявила в среду представитель МИД Германии.

"Федеральному правительству непонятно, почему члены Совета Безопасности не смогли договориться о продлении мандата работы Совместного механизма по расследованию и вместе с тем дальнейшего расследования химических атак в Сирии. Те, кто проголосовал против проекта резолюции, несут за это полную ответственность. Это разрушительный сигнал о безнаказанности тем, кто ответственен за применение химического оружия в Сирии", — заявила представитель германского МИД.

Она добавила, что правительство Германии продолжит прилагать усилия для того, чтобы виновные в преступлениях были установлены и привлечены к ответственности.

Россия во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. При голосовании подготовленный США документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался. Мандат работы экспертов Совместного механизма по расследованию (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

В МИД России заявили, что Москва предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии лишь после выхода доклада СМР и его тщательного изучения.