В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Хомс – два, Латакия – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинциях: Хама – одно, Дамаск – одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции по выдаче продуктов питания в населенных пунктах Умм-Адаса провинции Алеппо, общим весом – 1,7 тонн, и Керад–Дасния провинции Хомс, общим весом — 2,1 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 174 жителям.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2259.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.