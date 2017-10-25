В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции по выдаче продуктов питания в населенных пунктах Умм-Адаса провинции Алеппо, общим весом – 1,7 тонн, и Керад–Дасния провинции Хомс, общим весом — 2,1 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 174 жителям.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>