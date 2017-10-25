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Война в Сирии
Война в Сирии

Разочарование: США высказались о блокировке Россией резолюции по Сирии

00:5225.10.2017
(обновлено: 00:54 25.10.2017)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдепартамент США выразил разочарование в связи с решением России наложить вето на проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии.

"Мы разочарованы, глубоко разочарованы тем, что сделала Россия, исходя из политических соображений, оказавшихся выше сирийцев, которые были жестоко убиты (в результате химических атак)", — заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Сохранение "своего союзника"

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Россия склоняется к тому, что химатака в Хан-Шейхуне была постановочной
Блокировка Россией резолюции ООН о продлении миссии всемирной организации и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии говорит о том, что российские власти заботятся не о прекращении химатак, а о сохранении "своего союзника", заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Через блокировку резолюции о продлении миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак Россия в очередной раз показала, что ее волнует не остановка варварских атак, а только, чего бы это ни стоило, сохранение своего союзника", — отметила Сандерс.

Блокировка проекта резолюции

Флаг Сирии на разрушенной улице. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Россия во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Документ, подготовленный США, получил 11 голосов в поддержку. Против документа также высказалась Боливия, Китай воздержался.

Мандат Совместного механизма расследования (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября эксперты должны представить Совбезу доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако американский постпред Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата еще до обнародования доклада.

Схема дальнейших шагов

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска
© AP Photo / Media Office Of Moadamiyeh
"Приперли к стенке". Эксперт о признании Госдепа США по химоружию в Сирии
Россия предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии лишь после выхода доклада Совместного механизма по расследованию (СМР) и его тщательного изучения, заявили в российском МИД.

"Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать работу Совместного механизма системно и планомерно. В ближайшее время ожидается выход доклада СМР. Мы его самым тщательным образом изучим, а затем предложим схему дальнейших шагов", — говорится в сообщении.

Как считают в МИД, США пошли на преждевременное голосование вопреки элементарной логике и давно сложившемуся алгоритму действий СБ, явно руководствуясь собственными соображениями, далекими от целей создания СМР.

Сомнения в качестве расследования

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 7 апреля 2017Брифинг представителя Минобороны России И. Конашенкова
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Эксперт о признании Госдепа по Сирии: правда выходит наружу
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли в ночь на 7 апреля удар по сирийской военной базе Шайрат.

В начале октября сотрудники ОЗХО и ООН посетили Шайрат, не собрав необходимых проб. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов отметил, что такое расследование нельзя назвать профессиональным.

Дым после авиадура в Ракке, Сирия
© REUTERS / Zohra Bensemra
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Он напомнил, что авиабаза Шайрат "подверглась обстрелу "Томагавками" под тем предлогом, что якобы там находился применённый в Хан-Шейхуне зарин". "Элементарная логика предполагает, что структуры, занимающиеся расследованием, должны проверить так это или нет, чтобы если так, то поймать сирийцев на нарушении конвенции о запрещении химического оружия и предотвратить использование этого зарина в новых инцидентах. От выполнения этой функции, связанной с расследованием Совместный механизм категорически отказывается, убедительных объяснений представить не в состоянии. И поэтому у нас четкое впечатление, что назвать такое расследование качественным нельзя. Это непрофессиональный подход, вызывающий огромные вопросы", — добавил Ульянов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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