Разочарование: США высказались о блокировке Россией резолюции по Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдепартамент США выразил разочарование в связи с решением России наложить вето на проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии.
"Мы разочарованы, глубоко разочарованы тем, что сделала Россия, исходя из политических соображений, оказавшихся выше сирийцев, которые были жестоко убиты (в результате химических атак)", — заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Сохранение "своего союзника"
"Через блокировку резолюции о продлении миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак Россия в очередной раз показала, что ее волнует не остановка варварских атак, а только, чего бы это ни стоило, сохранение своего союзника", — отметила Сандерс.
Блокировка проекта резолюции
Мандат Совместного механизма расследования (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября эксперты должны представить Совбезу доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако американский постпред Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата еще до обнародования доклада.
Схема дальнейших шагов
"Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать работу Совместного механизма системно и планомерно. В ближайшее время ожидается выход доклада СМР. Мы его самым тщательным образом изучим, а затем предложим схему дальнейших шагов", — говорится в сообщении.
Как считают в МИД, США пошли на преждевременное голосование вопреки элементарной логике и давно сложившемуся алгоритму действий СБ, явно руководствуясь собственными соображениями, далекими от целей создания СМР.
Сомнения в качестве расследования
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли в ночь на 7 апреля удар по сирийской военной базе Шайрат.
В начале октября сотрудники ОЗХО и ООН посетили Шайрат, не собрав необходимых проб. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов отметил, что такое расследование нельзя назвать профессиональным.
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