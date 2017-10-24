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Война в Сирии
Война в Сирии

Ситуация в Восточной Гуте тяжелая, но сообщения о голоде преувеличены

17:1524.10.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗдания, разрушенные в результате боевых действий в пригороде Дамаска Восточная Гута. Архивное фотоЗдания, разрушенные в результате боевых действий в пригороде Дамаска Восточная Гута. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 24 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая информационная кампания разворачивается вокруг ситуации с продовольствием в сирийском районе Восточная Гута, где размещаются силы вооруженной сирийской оппозиции и который является одной из согласованных зон де-эскалации.

Западные и арабские СМИ начали публиковать фотографии умирающих детей, возлагая ответственность за это на правительственные войска Сирии и утверждая, что они намеренно доводят до голода 400 тысяч местных жителей. Гуманитарные агентства отмечают ухудшение ситуации с продовольствием в данном районе, но не подтверждают массовый голод жителей.

Российская сторона, осуществляющая мониторинг этой зоны деэскалации, считает, что слухи о голоде в Восточной Гуте преувеличены, а вся ситуация напоминает заявления перед освобождением Восточного Алеппо, где были найдены принадлежащие боевикам склады, забитые гуманитарной помощью и медикаментами. Кроме того, Москва не раз призывала Запад оказывать помощь сирийцам, но пока что остается единственной страной, которая активно ведет переговоры о гуманитарных конвоях и медицинской эвакуации. Между тем, по данным Минобороны России, в зоне де-эскалации Восточная Гута расположено наибольшее количество населенных пунктов, которые нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Ситуация ухудшается

Гуманитарная помощь жителям Сирии. Архивное фото
© РИА Новости
В районе деэскалации в пригороде Дамаска боевики изъяли гумпомощь ООН
Накануне сразу несколько арабских и западных СМИ со ссылкой на местных врачей опубликовали фотографию маленькой Сары, которая умерла на 34-м дне жизни от голода в Восточной Гуте.

Данные о гибели от недоедания двух грудничков в возрасте 45 и 34 дней РИА Новости подтвердила Всемирная организация здравоохранения. Согласно источникам организации, в Восточной Гуте находятся "несколько зон, где люди недоедают", в некоторых случаях серьезно. И количество таких районов увеличиваются.

Всего в Восточной Гуте было зарегистрировано 370 случаев серьезного недоедания или 5% от общего числа недоедающих, в то время как от отсутствия достаточного питания страдает порядка 1,328 человек. Источники ВОЗ также отмечают рост цен на продовольствие внутри данного района.

Пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич при этом отметил, что с начала 2017 года организация предоставила врачам из Восточной Гуты достаточное количество смесей для лечения случав серьезного недоедания. В том числе, конвоем, который был направлен 23 сентября. Еще одна партия будет направлена следующим конвоем.

Представители Международного комитета Красного Креста, работающие на месте, факты массового голода РИА Новости не подтвердили, но отметили ухудшение ситуации с продовольствием в Восточной Гуте.

"Наши источники внутри Восточной Гуты проинформировали нас, что ситуация ухудшается. Мы знаем из прошлого опыта, что ситуация, когда население полагается на доставку гуманитарной помощи для удовлетворения своих основных нужд, может очень быстро ухудшиться и разрастись до масштабов трагедии", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь МККК Йоланда Жакеме.

По данным МККК, в Восточной Гуте в настоящее время проживает порядка 400 тысяч человек, и для них необходимо наладить стабильные поставки гуманитарной помощи.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Восточную Гуту превращают во второе Алеппо

Дамас. Архивное фото
© Фото : SANA
Источник: боевики нарушают договоренности по зонам деэскалации под Дамаском
Российская сторона заявляет, что новости об угрозе голода среди детей в Восточной Гуте излишне преувеличены, и напоминают ситуацию вокруг Восточного Алеппо. После освобождения этого района в нем были найдены склады боевиков, забитые международной гуманитарной помощью и медикаментами.

Восточная Гута входит в одну из четырех зон деэскалации в Сирии. Согласно подписанному в Астане 15 сентября документу, мониторинг в ней осуществляет российская военная полиция. В настоящее время в районе действуют представители группировок Джейш аль-Ислам, Фейляк Рахман, а также находившейся в Восточном Алеппо запрещенной в РФ Джебхат ан-Нусры*, переименованной в Джебхат Фатах аш-Шам.

"Новости об угрозе голода среди детей в Восточной Гуте являются не чем иным, как частью информационной войны. Такими информационными вбросами и тиражированием фальшивок занимаются те, кто никогда не был в Дамаске и давно утратил связь с реальностью. Мы помним об аналогичных сообщениях про Восточное Алеппо, а также о том, что после его освобождения там были найдены склады, забитые продовольствием. То же самое теперь происходит и в Восточной Гуте", — заявил РИА Новости российский дипломатический источник.

Собеседник агентства при этом посоветовал обратить внимание на размещенные в интернете фотографии боевиков из Восточной Гуты, которые "явно не страдают от недостатка питания", отметив, что они могут использовать ту же схему распределения продовольствия, как и в Восточном Алеппо.

"Надеемся, что в сложившейся ситуации ООН продемонстрирует статус беспристрастного и нейтрального игрока, и не будет поддаваться на недобросовестную кампанию некоторых западных и арабских СМИ", — подчеркнул диписточник.

По его словам, в настоящий момент Россия фактически в одиночку работает с местными структурами для облегчения участи жителей Восточной Гуты, в частности, ведет переговоры об организации гуманитарных конвоев и медицинской эвакуации.

Москва неоднократно призывала международное сообщество присоединиться к усилиям по преодолению гуманитарного бедствия в Сирии, прежде всего, в районах, которые долгое время находились под контролем террористических группировок, а также в зонах деэскалации. В частности, в начале сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил в Международный комитет Красного Креста просьбу срочно нарастить объемы гуманитарной помощи в Сирии. А на официальном сайте Минобороны России был опубликован постоянно обновляющийся список сирийских населенных пунктов, наиболее нуждающихся в оказании помощи населению и восстановлении разрушенного террористами жилья. Согласно этому документу, наибольшее количество городов и деревень, нуждающихся в срочной помощи, – 27 – расположено как раз в зоне де-эскалации в Восточной Гуте.

По информации РИА Новости, последний совместный гуманитарный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного полумесяца был направлен в район Восточной Гуты 23 сентября. На 45 грузовиках были доставлены продукты, вещи и медикаменты для 25 тысяч человек, проживающих в Мисрабе, Модире и Восточной Харасте. Совместный конвой с помощью для 90 тысяч человек прибыл в Думу 17 августа. Источники РИА Новости объясняют задержку в доставке нового конвоя в Восточную Гуту тем, что гуманитарные организации ООН в последнее время были активно заняты помощью жителям Ракки, оставив без поддержки остальные районы Сирии.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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