Рогозин рассказал, как операция российских ВСК в Сирии помогла Ираку

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Операция российских ВКС в Сирии помогла иракской армии отразить надвигавшуюся на Багдад террористическую угрозу, заявил зампред российского правительства Дмитрий Рогозин после встречи с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

"По сути дела оперативная военная помощь российской стороны оказала серьезное содействие иракской армии, для того чтобы справится с террористической угрозой, которая подходила к Багдаду", — сказал Рогозин, являющийся сопредседателем российско-иракской межправительственной комиссии.

Ситуация в Сирии, по сути дела, уже переломлена в пользу тех, кто ведет борьбу с терроризмом, добавил он.

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