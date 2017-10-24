Оппозиция заявила, что не будет участвовать в конгрессе народов Сирии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Оппозиция Сирии не намерена участвовать в конгрессе народов Сирии, так как считает эту идею диалогом сторонников власти, заявил РИА Новости член делегации вооруженной оппозиции САР на переговорах в Астане Фатех Хассун.

Ассирийский политик, член политического крыла "Сирийских демократических сил" (SDF) Ваиль Мирза заявил РИА Новости в понедельник, что конгресс народов Сирии состоится между 7 и 10 ноября, точная дата пока не определена.

"Ни Высший комитет по переговорам, ни Нацкоалиция (оппозиционных и революционных сил Сирии), ни группировки оппозиции не будут участвовать в нем. Это внутренний диалог элементов правящего режима, а не составляющих сирийского народа. Где же сирийский народ? Где восемь миллионов сирийскийх беженцев-суннитов, кто их представляет?", — заявил Хассун.

При этом он отметил, что оппозиция не получала приглашения на конгресс.

"Нет, приглашения не получали. Даже если получили бы, то не поехали бы", — заявил оппозиционер.

Президент России Владимир Путин ранее заявил об идее создать конгресс народов в Сирии. По словам президента РФ, это может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны. Предполагается, что в конгрессе должны принять участие все этнические и религиозные группы Сирии, правительство и оппозиция. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о сроках создания такого конгресса говорить преждевременно, но инициатива сейчас обсуждается активно.

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