ООН обеспокоена безопасностью мирных жителей в Ракке, заявили в УВКБ

ЖЕНЕВА, 24 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена безопасностью мирных жителей в сирийской Ракке, заявили во вторник в Управлении ООН по гуманитарным вопросам.

"ООН крайне озабочена безопасностью и защитой мирных жителей, которые сталкиваются с риском погибнуть или получить ранения из-за неразорвавшихся снарядов, которые раскиданы в городе и пригородах. Операции по разминированию все еще идут, однако в минувшие выходные 9 человек погибли при попытке вернуться домой", — говорится в распространенном заявлении УКГВ ООН.

В организации отмечают, что плохая ситуация в лагерях для беженцев и нехватка еды может заставить большее количество людей попытаться вернуться в свои дома, несмотря на неоконченный процесс разминирования. Из-за мин в город также не могут попасть гуманитарные организации ООН.

Ранее стало известно о полном освобождении Ракки от боевиков "Сирийскими демократическими силами" при поддержке коалиции во главе с США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.