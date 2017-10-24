ВПП ООН готова направить помощь в Ракку, как только позволит ситуация

ЖЕНЕВА, 24 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН готова направить помощь в сирийскую Ракку, как только позволит ситуация с безопасностью, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь ВПП Беттина Люшер.

"В настоящий момент ВПП готова предоставить продовольственную помощь для жителей Ракки, как только позволит ситуация с безопасностью и как только мы сможем туда попасть", — сказала она.

Люшер напомнила, что 17 октября местные племена и курдские отряды из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) после нескольких месяцев борьбы с ИГ* отвоевали Ракку.

"До этого момента порядка 8000 мирных жителей находились в ловушке на подконтрольной ИГ* территории. Еще порядка 1500 человек были эвакуированы из города и размещены в лагере для беженцев Айн Исса в северной части региона, где они получают продовольственную помощь от ВПП", — добавила она.

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей, которые пытаются вернуться в Ракку, но рискуют погибнуть на минах или неразорвавшихся снарядах. По данным УВКБ ООН, разминирование Ракки еще не завершено, что также препятствует доставки гуманитарной помощи.

* Террористическая организация, запрещена в России