Эрдоган заявил о достижении целей военной операции Турции в Идлибе

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Операция ВС Турции в сирийском Идлибе в основном достигла поставленных целей, теперь на повестке стоит операция в Африне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре.
"Операция ВС Турции в сирийском Идлибе в основном достигла поставленных целей. Теперь на повестке стоит тема Африна. Мы решительно настроены на защиту нашей безопасности. Как я уже говорил: мы можем прийти неожиданно ночью и нанести удар", — сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Африн контролируется в настоящее время силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной в запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.