Эрдоган заявил о достижении целей военной операции Турции в Идлибе

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Операция ВС Турции в сирийском Идлибе в основном достигла поставленных целей, теперь на повестке стоит операция в Африне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре.

Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

"Операция ВС Турции в сирийском Идлибе в основном достигла поставленных целей. Теперь на повестке стоит тема Африна. Мы решительно настроены на защиту нашей безопасности. Как я уже говорил: мы можем прийти неожиданно ночью и нанести удар", — сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Африн контролируется в настоящее время силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной в запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.