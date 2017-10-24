Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений в Сирии, Турция - четыре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – шесть, Хомс – один, Дамаск – три, Деръа – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо – одно, Хама – одно, Дамаск – одно, Деръа – одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь в течение суток оказана 85 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Изеддин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2259.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.