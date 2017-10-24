В Сирии работают более 600 подготовленных в России саперов, рассказал Шойгу

КЛАРК (остров Лусон, провинция Пампанга, Филиппины), 24 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Россия провела в Сирии серьезную работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов и подготовила более 600 саперов, а также призвал государства "СМОА плюс" присоединиться к гуманитарно-восстановительной миссии в САР.
"Хотел бы призвать государства "СМОА плюс" присоединиться к гуманитарно-восстановительной миссии в этой стране. Со своей стороны готовы оказывать любое содействие", — отметил министр.
Он напомнил, что благодаря достигнутым в Астане договорённостям на территории Сирии действуют четыре зоны деэскалации.
"Сегодня Сирия нуждается в серьёзной гуманитарной помощи: продуктах питания, предметах первой необходимости, медикаментах, а также в восстановлении объектов критической инфраструктуры, разминировании территории", — подчеркнул Шойгу.
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