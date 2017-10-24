В Сирии работают более 600 подготовленных в России саперов, рассказал Шойгу

КЛАРК (остров Лусон, провинция Пампанга, Филиппины), 24 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Россия провела в Сирии серьезную работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов и подготовила более 600 саперов, а также призвал государства "СМОА плюс" присоединиться к гуманитарно-восстановительной миссии в САР.

"Особое внимание уделяем решению гуманитарных проблем в Сирии. Провели большую работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Всего с начала этой работы обезврежены 96 тысяч 105 взрывоопасных предметов, в среднем — полторы тысячи в сутки. Также готовим сирийских сапёров. На сегодняшний день 621 сапёр уже приступил к работе", — сказал Шойгу во вторник, выступая на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнёров ("СМОА плюс").

"Хотел бы призвать государства "СМОА плюс" присоединиться к гуманитарно-восстановительной миссии в этой стране. Со своей стороны готовы оказывать любое содействие", — отметил министр.

Он напомнил, что благодаря достигнутым в Астане договорённостям на территории Сирии действуют четыре зоны деэскалации.

"Сегодня Сирия нуждается в серьёзной гуманитарной помощи: продуктах питания, предметах первой необходимости, медикаментах, а также в восстановлении объектов критической инфраструктуры, разминировании территории", — подчеркнул Шойгу.

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