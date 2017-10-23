Более 600 сирийцев вернулись домой на прошлой неделе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Более 600 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшую неделю, сообщает российский Центр по примирению в САР в понедельник.

"За прошедшую неделю в свои дома возвратилось 658 человек. Наибольшее количество возвратилось в провинциях Риф Дамаск – 380 человек и Алеппо – 153. Правительством Сирии, администрацией провинций и населённых пунктов вернувшимся жителям оказывается необходимая помощь и содействие", — говорится в сообщении , опубликованном на сайте Минобороны РФ.