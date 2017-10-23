Подразделение ВКС и Красный Крест договорились о взаимодействии в Сирии

РИА Новости. Руководство группировки войск ВС РФ на территории Сирии договорилось с МККК в Дамаске о взаимодействии по решению гуманитарных вопросов в Сирии