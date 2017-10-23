МИД: США грубо искажают российскую позицию по продлению мандата ООН в Сирии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Для продления мандата Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по инцидентам с химоружием в Сирийской Арабской Республике нужно ознакомиться с докладом, но его нет, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД РФ, США настаивают на немедленном принятии резолюции о продлении мандата СМР, "при этом они грубо искажают российскую позицию, утверждая, будто бы Москва заблокирует продление, если выводы Механизма будут иметь "антисирийскую направленность".