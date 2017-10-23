Министр информации Сирии прокомментировал переговоры об урегулировании

ДАМАСК, 23 окт — РИА Новости. Вопросы урегулирования в Сирии должны решаться не в Астане и Женеве, а на сирийской земле, заявил в интервью РИА Новости министр информации страны Мухамммед Рамиз Тарджаман.

"По моему мнению, то, что происходит в Астане и Женеве, должно происходить на сирийской земле в рамках национального диалога всех патриотично настроенных людей, которые берегут сирийский суверенитет и единство территории", — заявил министр.

Он отметил, что не видит возможным проведение прямых переговоров между Дамаском и существующими платформами оппозиции.

"Не будет прямых переговоров между сирийским государством и этими платформами, которые (спецпосланник ООН Стаффан) де Мистура и Саудовская Аравия пытаются объединить в одну", — сказал он.

Тарджаман заявил, что урегулирование в Сирии "придет только из Дамаска".

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