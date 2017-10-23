Министр информации Сирии прокомментировал переговоры об урегулировании

ДАМАСК, 23 окт — РИА Новости. Вопросы урегулирования в Сирии должны решаться не в Астане и Женеве, а на сирийской земле, заявил в интервью РИА Новости министр информации страны Мухамммед Рамиз Тарджаман.
Он отметил, что не видит возможным проведение прямых переговоров между Дамаском и существующими платформами оппозиции.
"Не будет прямых переговоров между сирийским государством и этими платформами, которые (спецпосланник ООН Стаффан) де Мистура и Саудовская Аравия пытаются объединить в одну", — сказал он.
Тарджаман заявил, что урегулирование в Сирии "придет только из Дамаска".
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