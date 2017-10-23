Еще два населенных пункта в Сирии присоединились к перемирию за сутки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в Сирии населенных пунктов Эш-Шир провинции Хама и Альбане провинции Идлиб подписаны в течение суток, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Эш-Шир провинции Хама и Альбане провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки десять нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – четыре, Алеппо – два, Хомс – два, Латакия – один, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Идлиб – четыре, Дамаск – одно", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию в городе Алеппо провинции Алеппо. Подчеркивается, что "всего проведено гуманитарных акций – 1656". За сутки медицинскую помощь получили 187 жителей, говорится в бюллетене.

Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2258. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

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