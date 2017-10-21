Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии. Архивное фото

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Хомс – одно, Дамаск – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинциях: Хомс – одно, Латакия – одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Насрия провинции Дамаск. Местному населению выдано 2,3 тонны продуктов питания, медицинская помощь в течение суток оказана 90 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Кафер-Нан провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2256.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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