Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Насрия провинции Дамаск. Местному населению выдано 2,3 тонны продуктов питания, медицинская помощь в течение суток оказана 90 жителям.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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