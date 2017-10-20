Парли заявила, что обсудит с Мэттисом политическое урегулирование в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли обсудит с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом политическое урегулирование в Сирии и будущее коалиции по борьбе с ИГ*. Об этом сообщила Парли, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Мы совершенно уверены, что эта страна (Сирия) нуждается в политическом урегулировании и пока его нет. Это, вероятно, будет ключевой темой обсуждений с генералом Мэттисом, поскольку нам нужно найти общее видение того, что дальше, что будет дальше с коалицией, если она будет меняться, то что это будет означать", — сказала Парли, выступая в Вашингтоне, где она позднее в пятницу проведет переговоры со своим американским коллегой.

Парли отметила, что пока "не известно", что ждет Сирию в будущем. "Страна полностью разрушена, режим (Башара Асада) прогрессирует в западной части Сирии, и мы знаем, что после этого периода военного (урегулирования) будет политический, но мы не знаем, что произойдет".

В пятницу было объявлено о полном освобождении Ракки от боевиков "Сирийскими демократическими силами" (SDF) при поддержке коалиции во главе с США. Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

Согласно пресс-релизу SDF, операция по освобождению Ракки длилась 134 дня.

*Террористическая группировка, запрещенная в России