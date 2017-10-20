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Война в Сирии
Война в Сирии

В России назвали некачественным расследование по инциденту в Хан-Шейхуне

18:1720.10.2017
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фотоСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия и США разошлись во мнении по вопросу о необходимости возобновления международного расследования инцидента с применения химоружия в сирийском Хан-Шейхуне, которое было приостановлено до публикации доклада, подготовленного Объединенным следственным механизмом ООН и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска
© AP Photo / Media Office Of Moadamiyeh
"Приперли к стенке". Эксперт о признании Госдепа США по химоружию в Сирии

В Москве не считают качественным совместное расследование ОЗХО-ООН по химоружию в Сирии, в то время как в Вашингтоне уже подготовили проект резолюции СБ ООН о продлении срока полномочий комиссии по расследованию химических атак в этой стране.

Примечательно, что накануне госдеп США официально признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра", используют химическое оружие в Сирии.

Доклад совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО и ООН по итогам расследования инцидента в Хан-Шейхуне должен быть распространен в Совете Безопасности ООН 26 октября. Мандат работы экспертов СМР истекает в ноябре.

Некачественное расследование

Ранее представители МИД РФ склонялись к версии о том, что инцидент в Хан-Шейхуне был постановочным.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. Поводом для атаки послужило утверждение, что там, якобы, находился примененный в Хан-Шейхуне зарин.

Как заявил журналистам в пятницу директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, совместный механизм ОЗХО-ООН посетил базу Шайрат в Сирии 8-9 октября, но эксперты почему-то не собрали необходимые пробы. Москва считает, что такое расследование нельзя назвать профессиональным.

"Этот механизм (совместный механизм ОЗХО — ООН — ред.) базу Шайрат посетил, мы на этом долго настраивали. Примерно неделю назад — 8-9 октября, но при этом та команда, которая посетила авиабазу, почему-то не имела указаний отобрать пробы на аэродроме", — сказал Ульянов в кулуарах Московской конференции по нераспространению.

Он напомнил, что именно наличие на базе зарина стало предлогом для обстрела базы американскими "Томагавками".

"Элементарная логика предполагает, что структуры, занимающиеся расследованием, должны проверить так это или нет, чтобы если так, то поймать сирийцев на нарушении конвенции о запрещении химического оружия и предотвратить использование этого зарина в новых инцидентах. От выполнения этой функции, связанной с расследованием, Совместный механизм категорически отказывается, убедительных объяснений представить не в состоянии. И поэтому у нас четкое впечатление, что назвать такое расследование качественным нельзя. Это непрофессиональный подход, вызывающий огромны вопросы", — добавил Ульянов.

Он пояснил, что существуют две структуры с разными полномочиями. Миссия по установлению фактов ОЗХО, которая должна устанавливать факты. "Правда она почему-то трактует свой мандат заужено и говорит, что ее задача лишь состоит в том, чтобы определить применялось ли химическое оружие или нет. На самом деле в документах Исполнительного совета ОЗХО задача ставится шире — изучить все относящиеся к инцидентам факты и обстоятельства", — пояснил Ульянов.

Параллельно существует Совместный механизм ОЗХО-ООН, который должен устанавливать виновных, в том числе на основе той информации, которую собрала миссия по установлению фактов ОЗХО.

По  словам Ульянова, Россия будет принимать решение о продлении мандата Совместного механизма ООН-ОЗХО после представления доклада экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне, а пока выводы экспертов неубедительны.

США настаивают на продолжении расследования

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что США намерены добиться продления мандата Специального механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии до распространения доклада экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне и внесут в Совет Безопасности ООН проект соответствующей резолюции.

"Мы распространим проект резолюции сегодня (в среду — ред.), чтобы мы могли действовать и решить этот вопрос до выхода доклада. Будет позор, если Россия будет решать, нужен ли механизм по расследованию на основании того, кто виновен в атаке в Хан-Шейхуне", — заявила Хейли журналистам.

Она подчеркнула, что США рассчитывают вынести документ на голосование как можно скорее. Хейли утверждает, что Россия "дала ясно понять, что если доклад назовет виновным в атаке сирийцев (правительство — ред.), то, неожиданно, они не будут верить в СМР… Если доклад не обвиняет сирийцев, тогда, как они сказали, они будут".

Комментируя заявление американского внешнеполитического ведомства, официальный представитель Минобороны РФ назвал примечательным тот факт, что госдеп США  накануне впервые подтвердил не только наличие, но и применение террористами в провинции Идлиб химического оружия. В заявлении госдепа отмечается, что в Идлибе действует террористическая группировка, связанная с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в России), которая использует, в том числе, химическое оружие для совершения терактов.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя это заявление госдепа, отметил, что такими темпами через несколько лет Соединенные Штаты могут признать контакты с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

"Не прошло и пяти лет: Госдеп признал наличие химического оружия у "Джебхат ан-Нусры", о чем не раз говорила Россия. Через пять лет признают, что имели контакты с ИГ" — написал Пушков на своей странице в Twitter.

А глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выразил надежду, что заявление госдепа о химоружии в Сирии приоткроет глаза миру на происходящее в этой стране.

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