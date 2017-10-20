Тиллерсон рассказал о том, что поможет урегулировать сирийский конфликт

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Освобождение сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* и снижение насилия в стране позволит США и их союзникам сосредоточиться на политическом урегулировании сирийского конфликта, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Это (освобождение Ракки — ред.) также знаменует собой начало нового этапа сирийского конфликта. По мере того, как мы и наши партнеры будем стремиться к поражению ИГ* на земле, мы будем продолжать стремиться к деэскалации насилия по всей Сирии. Сокращение масштабов насилия в Сирии позволит США, нашим союзникам и партнерам еще больше сосредоточиться на продвижении дипломатических усилий под руководством ООН в рамках резолюции 2254 СБ ООН, направленной на достижение подлинного политического перехода, уважающего волю сирийского народа", — говорится в заявлении госсекретаря.

В пятницу было объявлено о полном освобождении Ракки от боевиков "Сирийскими демократическими силами" при поддержке коалиции во главе с США.

*Запрещенная в России террористическая организация

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