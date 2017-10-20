Освобождение Ракки позволит США закрепиться в регионе, считает эксперт

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Освобождение сирийской Ракки означает, что США закрепили свое присутствие в регионе и будут стремиться к разрушению территориальной целостности Сирии и Ирака путем создания марионеточного курдского анклава, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство*" подтвердила освобождение сирийской Ракки от боевиков.

"Взятие Ракки означает, что США закрепили свое присутствие в регионе и формируют курдский анклав в этом районе Сирии как способ обеспечения своего присутствия в этой стране. Для них это способ создания марионеточного государства, опираясь на которое, они смогут сохранить свое влияние на Ближнем и Среднем Востоке", — сказал Сивков.

По мнению эксперта, в дальнейшем США будут пытаться расширить свою зону влияния в районе в районе Дейр-эз-Зора. США заинтересованы в закреплении в северо-восточных районах Сирии, где находятся нефтяные месторождения.

"В дальнейшем последуют серьезные дипломатические разборки, так как любой вариант сохранения Сирией и Ираком своей территориальной целостности – это потеря зоны влияния. Америка будет стремиться к разрушению территориальной целостности этих стран", — отметил эксперт.

*Запрещенная в России террористическая организация



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