Власть в освобожденной от ИГ* Ракке перейдет к местному населению

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Власть в освобожденной от ИГ* сирийской Ракке перейдет к местному населению, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*.

"Освободившийся город вернется к местному управлению и руководству. Жители Ракки теперь имеют шанс контролировать собственное будущее", — говорится в заявлении коалиции.

В пятницу было объявлено о полном освобождении Ракки "Сирийскими демократическими силами" при поддержке коалиции.

Ранее в коалиции и в США неоднократно заявляли, что после освобождения Ракки власть перейдет к местному населению, не уточняя, в какой степени город будет независим от официального Дамаска.

*Запрещенная в России террористическая организация

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