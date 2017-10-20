Заявления о "демократической" Сирии приведут к расколу, заявил сенатор

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Заявления сирийской вооруженной оппозиции о демократической, а не централизованной Сирии могут привести к расколу страны, заявил РИА Новости в пятницу первый зампредседателя комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, заявили об окончательном освобождении города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Согласно пресс-релизу, будущее города должны определить его жители "в рамках демократической, а не централизованной Сирии".

"В России с удовлетворением восприняли сообщение о полном освобождением Ракки. Это, несомненно, приблизит победу над ИГ* в Сирии. Но теперь наступает не менее сложный этап, и очень скоро в повестку дня встанет вопрос о послевоенном устройстве страны", — сказал сенатор.

В связи с этим, по его словам, по меньшей мере двусмысленно звучит формулировка из заявления отрядов "Сирийских демократических сил", которая предлагает определять будущее города "в рамках демократической, а не централизованной Сирии".

"Если называть вещи своими именами, речь идет о расколе Сирии. Думаю, что за всем эти "торчат уши" коалиции во главе с США. Их логика выглядит так: если уж не удается убрать Башара Асада, то нужно максимально расширить неподконтрольную ему территорию в Сирии", — отметил парламентарий.

По его мнению, поневоле приходит на ум аналогия с 1945 годом, когда после победы над фашизмом в Европе появились две Германии, всем известно, какие проблемы в будущем это принесло.

Как отметил Клинцевич, "в России считают, что Сирия должна быть единым демократическим государством".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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