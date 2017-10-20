Заявления о "демократической" Сирии приведут к расколу, заявил сенатор

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Заявления сирийской вооруженной оппозиции о демократической, а не централизованной Сирии могут привести к расколу страны, заявил РИА Новости в пятницу первый зампредседателя комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
"В России с удовлетворением восприняли сообщение о полном освобождением Ракки. Это, несомненно, приблизит победу над ИГ* в Сирии. Но теперь наступает не менее сложный этап, и очень скоро в повестку дня встанет вопрос о послевоенном устройстве страны", — сказал сенатор.
"Если называть вещи своими именами, речь идет о расколе Сирии. Думаю, что за всем эти "торчат уши" коалиции во главе с США. Их логика выглядит так: если уж не удается убрать Башара Асада, то нужно максимально расширить неподконтрольную ему территорию в Сирии", — отметил парламентарий.
Как отметил Клинцевич, "в России считают, что Сирия должна быть единым демократическим государством".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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