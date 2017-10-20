В Париже назвали освобождение Ракки началом "постигиловской эры"

МАДРИД, 20 окт — РИА Новости. Освобождение сирийской Ракки от боевиков знаменует собой начало "постигиловской эры", это огромный успех, заявил на пресс-конференции в Мадриде министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он напомнил, что именно из Ракки давались "приказы о нападениях во Франции, в частности, о теракте в театре Батаклан", и коалиция по просьбе Франции "решила сделать из Ракки такую же большую цель, как и Мосул".

"Падение ИГ* — большой успех. Надо думать, что началась эра пост-ДАИШ", — заявил глава французского МИД.

Он также заявил, что "необходимо провести форум для политического диалога в Сирии", необходимо работать надо объединением страны.

Арабо-курдские отряды SDF, пользующиеся поддержкой США, взяли под контроль Ракку и проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию. Боевики уже не оказывают организованного сопротивления, но в городе могут оставаться так называемые "спящие ячейки" террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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