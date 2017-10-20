Россияне оценили участие страны в войне в Сирии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Более половины россиян полагают, что участие России в сирийском конфликте приведет к росту ее влияния в мире, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".

Как показал опрос, 62% россиян считают, что участие России в сирийском конфликте приведет к росту ее влияния на мировой арене, 8% респондентов, наоборот, заявили о снижении влияния, а 10% полагают, что никакого эффекта от участия РФ в событиях в САР не будет. Кроме того, 47% опрошенных полагают, что действия России в Сирии приведут к ухудшению российско-американских отношений, а 14%, наоборот, заявили об улучшении отношений. Согласно данным опроса, россияне также считают, что РФ прежде всего следует сотрудничать по Сирии с США (9%), Турцией (6%), Китаем (4%), Ираном (4%), Евросоюзом (2%), Сирией (2%).

По данным ФОМ, так или иначе следят за событиями в Сирии 67% опрошенных (24% делают это внимательно, 43% — от случая к случаю), не следят за сирийским конфликтом 32% респондентов. Отвечая на вопрос, какие цели преследует Россия в Сирии, опрошенные, в частности, назвали достижение мира (18%), борьбу с терроризмом и запрещенной террористической группировкой "Исламское государство" (17%), укрепление позиций РФ в мире (8%), отстаивание своих национальных интересов (7%), защиту РФ от угрозы терроризма (7%), помощь народу Сирии (7%).

Оценивая, добьется ли Россия своих целей в Сирии, опрос показал, что 36% респондентов считают, что скоро добьется, 34% — добьется не скоро, 5% — не добьется, а 25% опрошенных затруднились ответить.

Кроме того, 52% россиян считают, что России следовало вмешиваться в военный конфликт в Сирии, а 26% придерживаются противоположной точки зрения. По данным ФОМ, 58% опрошенных также заявили, что Россия правильно делает, поддерживая в этом конфликте президента Сирии Башара Асада. Согласно опросу, 42% опрошенных, в то же время, считают неоправданными и неприемлемыми российские расходы на участие в сирийском конфликте, противоположной точки зрения придерживаются 39% респондентов.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 14-15 октября в 104 населенных пунктах России среди 1500 респондентов.

30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил, что президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных Сил России за рубежом. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГ на территории Сирии. Для координации борьбы с ИГ Россия, Ирак, Иран и Сирия создали в Багдаде информационный центр, задачами которого стали сбор, обработка, обобщение и анализ данных об обстановке в регионе, а также распределение информации и оперативная ее передача генеральным штабам стран-участниц.

Выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России, в которую вошли более 50 самолетов и вертолетов.

В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.

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