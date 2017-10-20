Совет Ракки считает оккупацией передачу управления городом другому Совету

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совет сирийской провинции Ракка, представляющий местную оппозицию, считает передачу управления городом Гражданскому совету Ракки новой оккупацией, заявил РИА Новости замглавы совета Мухаммад Хиджази.

Форум об управлении Раккой после освобождения от группировки "Исламское государство"* прошел в Риме 29 сентября. Провинцию в нем представил Гражданский совет Ракки, созданный ведущими при поддержке США операцию против ИГ* частично курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF). Канал "Аль-Джазира" сообщил об участии в форуме представителей американского госдепа, ЕС и МИД Италии.

SDF в пятницу объявили о полном освобождении Ракки от ИГ* и передаче управления городом Гражданскому совету Ракки.

"Мы как дети провинции считаем, что Ракка от одних оккупантов перешла к другим, ставящим фотографию главы Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана на площади ан-Наим в арабской Ракке", — заявил Хиджази.

По его словам, силы SDF отмечали победу, въезжая в Ракку, аналогично тому, как это делали боевики ИГ*, захватив город — разъезжали на транспортных средствах кругами "по останкам арабского населения".

"Город пуст и уничтожен. Для нас это новая оккупация. Это желание США уничтожить Ракку и передать ее, уничтожив, сепаратистскому проекту курдов", — заявил чиновник.

В августе в интервью РИА Новости Хиджази выразил готовность провести встречу с российской стороной для обсуждения будущего Ракки.