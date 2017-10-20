Совет Ракки считает оккупацией передачу управления городом другому Совету

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совет сирийской провинции Ракка, представляющий местную оппозицию, считает передачу управления городом Гражданскому совету Ракки новой оккупацией, заявил РИА Новости замглавы совета Мухаммад Хиджази.
SDF в пятницу объявили о полном освобождении Ракки от ИГ* и передаче управления городом Гражданскому совету Ракки.
"Мы как дети провинции считаем, что Ракка от одних оккупантов перешла к другим, ставящим фотографию главы Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана на площади ан-Наим в арабской Ракке", — заявил Хиджази.
По его словам, силы SDF отмечали победу, въезжая в Ракку, аналогично тому, как это делали боевики ИГ*, захватив город — разъезжали на транспортных средствах кругами "по останкам арабского населения".
"Город пуст и уничтожен. Для нас это новая оккупация. Это желание США уничтожить Ракку и передать ее, уничтожив, сепаратистскому проекту курдов", — заявил чиновник.
В августе в интервью РИА Новости Хиджази выразил готовность провести встречу с российской стороной для обсуждения будущего Ракки.
*Террористическая организация, запрещенная в России