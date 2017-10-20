Террористы перемещаются в Южную Америку и Афганистан, заявил Шаманов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Террористы перемещаются в Южную Америку и северную часть Афганистана, они также рассредоточены среди гражданского населения в Ираке и Сирии, заявил в пятницу глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть конкретные разведывательные данные: в Южную Америку направляются, есть данные по сосредоточению в северной части Афганистана, также они растворяются среди гражданской массы населения в Ираке и Сирии", — сообщил Шаманов, отвечая на вопрос журналистки о возможном перемещении террористов на Филиппины.

Он также отметил, что процесс рассредоточения террористов многообразный, и он потребует проведения ряда операций силовых структур во многих государствах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция против террористов в Сирии идет к завершению. При этом он отметил, что есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии. Шаманов уточнил, что После завершения войсковой операции в Сирии предстоит период проведения специальных операций, и это длительный процесс.

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