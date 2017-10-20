Террористы в Сирии могут применить самодельное химоружие, заявил Шаманов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил, что террористы в Сирии, находясь в положении "загнанной в угол мыши", могут попытаться применить самодельное химическое оружие.

"Я думаю, что как раз в положении мыши, загнанной в угол, террористы как раз и будут стремиться применять весь свой арсенал, и я не исключаю, что это будет, в том числе и самодельное химическое оружие. Поэтому надо всем, кто ведет борьбу, иметь это в виду и быть готовыми к локализации этой угрозы", — заявил Шаманов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос о том, насколько велика вероятность применения химоружия в Сирии сейчас, когда очевидно, что операция против террористов подходит к завершению.

Госдеп США в четверг впервые официально признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*, связанные с запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии.

Ранее Шаманов говорил, что это заявление Госдепа приоткроет глаза миру на происходящее в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России