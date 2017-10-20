Песков: пока рано говорить, когда и как будет создан Конгресс народов Сирии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Говорить о том, когда и как может быть сформирован Конгресс народов Сирии, преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что есть идея создать Конгресс народов в Сирии. По словам президента РФ, его создание может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны.

"Пока говорить об этом преждевременно. Президент (РФ Владимир Путин) сказал, что эта инициатива сейчас обсуждается активно. Инициатива эта, скажем так, общая, в том числе она продвигается и Российской Федерацией. Вы знаете, что президент сказал, что реализация этой инициативы в перспективе поможет выводу процесса нормализации в Сирии в устойчивое русло. Пока конкретно где, как и когда, конечно же, говорить невозможно, это однозначно", — сказал Песков.

Он напомнил, что накануне Путин говорил о наличии понимания того направления, куда нужно двигаться, чтобы продолжить поиски урегулирования, причем сделать это предметно, реализуя соответствующий план.

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