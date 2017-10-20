SDF объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ*

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, заявили об окончательном освобождении города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

"SDF объявляют с гордостью из центра города Ракка о победе наших сил в великой битве, в которой проиграли террористы ИГ*. Их силы разбиты в центре псевдохалифата. Город, "невеста Евфрата", освобожден", — сообщается в пресс-релизе отрядов.

Согласно данным SDF, в ходе боев за город погибли 655 членов отрядов — "арабов, курдов, туркоманов, ассирийцев, а также турок, американцев, британцев". "Удалось эвакуировать и спасти жизни примерно 450 тысяч жителей Ракки", — сообщается в заявлении.

"Мы передадим управление Раккой Гражданскому совету Ракки, а охрану в городе и его окрестностях силам внутренней безопасности. Мы обещаем защищать границы провинции от всех внешних угроз", — заявили SDF. Согласно пресс-релизу, будущее города должны определить его жители "в рамках демократической, а не централизованной Сирии". Отряды призвали международное сообщество помочь в восстановлении города.

Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

Согласно пресс-релизу SDF, операция по освобождению Ракки длилась 134 дня.

*Террористическая организация, запрещенная в России