SDF объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ*

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, заявили об окончательном освобождении города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.
Согласно данным SDF, в ходе боев за город погибли 655 членов отрядов — "арабов, курдов, туркоманов, ассирийцев, а также турок, американцев, британцев". "Удалось эвакуировать и спасти жизни примерно 450 тысяч жителей Ракки", — сообщается в заявлении.
Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.
Согласно пресс-релизу SDF, операция по освобождению Ракки длилась 134 дня.
*Террористическая организация, запрещенная в России