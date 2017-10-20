Пушков прокомментировал заявление США о применении террористами химоружия

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США об использовании террористами химического оружия в Сирии, отметив, что через несколько лет Соединенные Штаты могут признать контакты с террористической группировкой ИГ*.

Ранее сообщалось, что Госдеп США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*, связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии,

"Не прошло и пяти лет: Госдеп признал наличие химического оружия у "Джебхат ан-Нусры"*, о чем не раз говорила Россия. Через пять лет признают, что имели контакты с ИГ*" — написал Пушков на своей странице в Twitter.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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