Шаманов: после окончания войсковой операции в Сирии начнутся спецоперации

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. После завершения войсковой операции в Сирии предстоит период проведения специальных операций, это длительный процесс, заявил глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.
Госдеп США в четверг впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*, связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии.
Шаманов подчеркнул, что, к сожалению, в Сирии все стороны, кроме России, занимаются исключительно своими интересами. И одна из самых важных проблем, по его словам, заключается в том, что "кроме России, по существу, никто не занимается вопросом оказания гуманитарной помощи".
Террористическая организация, запрещенная в России.
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