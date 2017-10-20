Шаманов: после окончания войсковой операции в Сирии начнутся спецоперации

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. После завершения войсковой операции в Сирии предстоит период проведения специальных операций, это длительный процесс, заявил глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

"Я был бы рад, чтобы до конца года все завершилось, но, завершившись как войсковая операция, потом все равно предстоит период проведения специальных операций. Многие попытаются сбрить бороды…, попытаются внедриться в местные органы самоуправления, и так далее. Процесс длительный", — сказал Шаманов, комментируя ситуацию в Сирии.

Госдеп США в четверг впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*, связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии.

Шаманов подчеркнул, что, к сожалению, в Сирии все стороны, кроме России, занимаются исключительно своими интересами. И одна из самых важных проблем, по его словам, заключается в том, что "кроме России, по существу, никто не занимается вопросом оказания гуманитарной помощи".

Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>