Режим прекращения огня в Идлибе установят до Нового года, заявили в ГД

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Режим прекращения огня будет установлен в сирийской провинции Идлиб до Нового года, это позволит разобраться с наличием у террористов химоружия, считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Ранее Госдеп США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с "группировкой Джебхат ан-Нусра"*, используют химическое оружие в Сирии, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По мнению Слуцкого, признание Госдепом наличия химоружия у террористов связано с тем, что сейчас идет освобождение провинции Идлиб, и правда об этом может вскоре выясниться. "В Идлибе создается зона деэскалации. И когда становится очевидным отсутствие химического оружия у официального Дамаска, Вашингтон вынужден признать, что на самом деле химическое оружие может быть только у тех, кто реально контролирует Идлиб, то есть у "Джебхат ан-Нусры"*, которая сейчас сменила вывеску", — заявил Слуцкий журналистам.

По его мнению, правда об этом может выясниться уже в ближайшее время. "Покажет уже недалекое будущее, когда Идлиб будет полностью освобожден от террористических группировок, которые находятся (там). Думаю, это произойдет в ближайшем будущем, и как бы это ни казалось сегодня утопичным, уверен, что до Нового года режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб, в новой зоне деэскалации будет установлен. И мы узнаем правду, в том числе и по досье, связанному с химическим оружием и его наличием на территории этой провинции", — заявил Слуцкий.

"То, что у режима (президента Сирии Башара) Асада нет химического оружия, признано давным-давно. Известное всемирное агентство, которое отвечает за это важнейшее досье, получило высокую награду за ликвидацию химического оружия в Сирии", — напомнил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.





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