Режим прекращения огня в Идлибе установят до Нового года, заявили в ГД

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Режим прекращения огня будет установлен в сирийской провинции Идлиб до Нового года, это позволит разобраться с наличием у террористов химоружия, считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
По мнению Слуцкого, признание Госдепом наличия химоружия у террористов связано с тем, что сейчас идет освобождение провинции Идлиб, и правда об этом может вскоре выясниться. "В Идлибе создается зона деэскалации. И когда становится очевидным отсутствие химического оружия у официального Дамаска, Вашингтон вынужден признать, что на самом деле химическое оружие может быть только у тех, кто реально контролирует Идлиб, то есть у "Джебхат ан-Нусры"*, которая сейчас сменила вывеску", — заявил Слуцкий журналистам.
"То, что у режима (президента Сирии Башара) Асада нет химического оружия, признано давным-давно. Известное всемирное агентство, которое отвечает за это важнейшее досье, получило высокую награду за ликвидацию химического оружия в Сирии", — напомнил он.