Россия не считает качественным расследование ОЗХО-ООН по химоружию в Сирии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совместный механизм ОЗХО-ООН посетил базу Шайрат в Сирии 8-9 октября, но эксперты не собрали необходимые пробы, Москва считает, что такое расследование нельзя назвать профессиональным, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Доклад совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО и ООН по итогам расследования инцидента в Хан-Шейхуне должен быть распространен в Совете Безопасности ООН 26 октября. Мандат работы экспертов СМР истекает в ноябре.

"Этот механизм (совместный механизм ОЗХО — ООН — ред.) базу Шайрат посетил, мы на этом долго настраивали. Примерно неделю назад, 8-9 октября, но при этом та команда, которая посетила авиабазу, почему-то не имела указаний отобрать пробы на аэродроме", — сказал Ульянов в кулуарах Московской конференции по нераспространению.

Он напомнил, что авиабаза Шайрат "подверглась обстрелу "Томагавками" под тем предлогом, что якобы там находился применённый в Хан-Шейхуне зарин".

"Элементарная логика предполагает, что структуры, занимающиеся расследованием, должны проверить так это или нет, чтобы если так, то поймать сирийцев на нарушении конвенции о запрещении химического оружия и предотвратить использование этого зарина в новых инцидентах. От выполнения этой функции, связанной с расследованием Совместный механизм категорически отказывается, убедительных объяснений представить не в состоянии. И поэтому у нас четкое впечатление, что назвать такое расследование качественным нельзя. Это непрофессиональный подход, вызывающий огромные вопросы", — добавил Ульянов.

"Есть две структуры — миссия по установлению фактов ОЗХО, которая должна устанавливать факты, правда, она почему-то трактует свой мандат зауженно и говорит, что ее задача лишь состоит в том, чтобы определить применялось ли химическое оружие или нет. На самом деле в документах Исполнительного совета ОЗХО задача ставится шире — изучить все относящиеся к инцидентам факты и обстоятельства", — пояснил Ульянов.

Он добавил, что параллельно существует Совместный механизм ОЗХО-ООН, который должен "устанавливать виновных, в том числе на основе той информации, которую собрала миссия по установлению фактов ОЗХО".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Ранее Ульянов подчеркивал, что Россия склоняется к версии постановочного характера инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне.

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