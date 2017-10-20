Россия примет решение о продлении мандата механизма ООН-ОЗХО после доклада

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия будет принимать решение о продлении мандата Совместного механизма ООН-ОЗХО (СМР) после представления доклада экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне, пока выводы экспертов неубедительны, заявил в пятницу директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Доклад совместного механизма расследования ОЗХО и ООН по итогам расследования инцидента в Хан-Шейхуне должен быть распространен в Совете Безопасности ООН 26 октября. Мандат работы экспертов СМР истекает в ноябре.

"Сейчас опять закручивается ситуация с сирийским химическим досье. Доклад должен быть обязательно представлен (26 октября). Механизм работал год, за год ничего общественности и СБ ООН не предъявил, а мандат истекает 16 ноября", — сказал Ульянов журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.

На вопрос, будет ли Россия принимать решение о продлении мандата СМР после представления доклада, Ульянов ответил утвердительно.

"Естественно, да", — сказал он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата Специального механизма расследования (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии до распространения доклада и внесут в Совет Безопасности ООН проект соответствующей резолюции.

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