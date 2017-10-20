Россия примет решение о продлении мандата механизма ООН-ОЗХО после доклада

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия будет принимать решение о продлении мандата Совместного механизма ООН-ОЗХО (СМР) после представления доклада экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне, пока выводы экспертов неубедительны, заявил в пятницу директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
"Сейчас опять закручивается ситуация с сирийским химическим досье. Доклад должен быть обязательно представлен (26 октября). Механизм работал год, за год ничего общественности и СБ ООН не предъявил, а мандат истекает 16 ноября", — сказал Ульянов журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.
На вопрос, будет ли Россия принимать решение о продлении мандата СМР после представления доклада, Ульянов ответил утвердительно.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата Специального механизма расследования (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии до распространения доклада и внесут в Совет Безопасности ООН проект соответствующей резолюции.
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