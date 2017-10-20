Эксперты ОЗХО не собираются посещать авиабазу Шайрат в Сирии, считают в МИД

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Эксперты ОЗХО никогда не посещали авиабазу Шайрат и, похоже, не собираются этого делать, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Нет, эксперты ОЗХО никогда не посещали (базу Шайрат) и, похоже, не собираются", — сказал Ульянов журналистам в пятницу.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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