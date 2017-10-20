В Госдуме призвали к борьбе с силами международного терроризма

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Не стоит заигрывать с силами международного терроризма, их надо уничтожать, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Заигрывание с силами международного терроризма уже один раз опасно бумерангом отозвалось — 11 сентября (2001 года). Мне кажется, не стоит заигрывать с силами международного терроризма, их надо уничтожать", — сказал Слуцкий.

Он добавил, что в Сирии надо бороться с террористами, а не с режимом Башара Асада.

"Сирийцы должны сами решить, кто у них будет руководить страной", — сказал Слуцкий.

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