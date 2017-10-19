Россия ожидает скорого созыва переговоров по Сирии в Женеве и Астане

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. РФ ожидает скорого созыва переговоров по Сирии в Женеве и Астане, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"В самое ближайшее время мы ожидаем практических шагов по созыву очередных встреч в этих форматах (в Женеве и Астане – ред.)", — сказал Лавров.

"Мы рассчитываем сегодня обсудить, какими конкретными способами можно обеспечить выполнение резолюции 2254, которая постановила, что сирийский народ должен решать свою судьбу путем подготовки к новой конституции и выборов. Так что нам очень важно сегодня продолжить диалог, который вы вчера начали в Министерстве обороны, рассчитываю на продуктивную дискуссию", — добавил он.

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