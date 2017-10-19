Россия ожидает скорого созыва переговоров по Сирии в Женеве и Астане

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. РФ ожидает скорого созыва переговоров по Сирии в Женеве и Астане, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Мы рассчитываем сегодня обсудить, какими конкретными способами можно обеспечить выполнение резолюции 2254, которая постановила, что сирийский народ должен решать свою судьбу путем подготовки к новой конституции и выборов. Так что нам очень важно сегодня продолжить диалог, который вы вчера начали в Министерстве обороны, рассчитываю на продуктивную дискуссию", — добавил он.
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