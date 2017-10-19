Де Мистура: в Сирии настал момент для политического урегулирования

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова со специальным посланником ООН по Сирии С. де Мистурой. Архивное фото

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова со специальным посланником ООН по Сирии С. де Мистурой. Архивное фото

РИА Новости. ДЕ МИСТУРА НА ВСТРЕЧЕ С ЛАВРОВЫМ: НА ФОНЕ УСПЕХОВ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ СЕЙЧАС В СИРИИ НАСТАЛ МОМЕНТ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ