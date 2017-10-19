Путин: процесс переговоров между Дамаском и оппозицией идет вяло и слабо

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 19 окт — РИА Новости. Трудный процесс переговоров между Дамаском и оппозицией вызывает озабоченность, он идет вяло и слабо, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Он выразил надежду, что это удастся преодолеть.

"Также вызывает озабоченность и очень трудно идущий процесс между оппозицией и правительством (Сирии — ред.). Процесс есть, но он идет очень вяло, слабо, очень большое недоверие всех конфликтующих сторон друг к другу. Надеюсь, что это удастся преодолеть", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного форума "Валдай".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>