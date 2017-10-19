На "Астане-7" планируют утвердить положение о рабочей группе по заложникам

АЛМА-АТА, 19 окт – РИА Новости. Участники седьмого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане планируют утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников и принять совместное заявление о разминировании в Сирии, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии. Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В релизе также напоминается, что сентябрьская "Астана-6" завершилась принятием совместного заявления, в котором подтверждается намерение сторон продолжить работу по реализации положений меморандума о создании зон деэскалации в Сирии и других решений, ранее принятых в рамках Астанинского процесса. Зоны деэскалации в Сирии позволили значительно снизить масштабы конфликта и способствовали улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>