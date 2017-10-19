Госдеп заявил о гибели мирных жителей из-за авиаударов в Идлибе

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Госдепартамент США в среду опубликовал новое предупреждение для граждан страны об опасности поездок в Сирию, в котором обвинил "российские и/или сирийские" силы в авиаударах в Идлибе, жертвами которых становятся мирные жители.

"Сирийское правительство продемонстрировало нежелание соблюдать соглашения о прекращении огня в Восточной Гуте, Хомсе и Идлибе. Кроме того, российские и/или сирийские силы продолжают совершать авиаудары в провинции Идлиб, которые в последнее время привели к десяткам жертв среди гражданского населения и гибели медицинского персонала", — говорится в сообщении госдепартамента.

Каких-либо деталей и доказательств таких ударов в сообщении не приводится.

В ведомстве также предупреждают, что в Идлибе действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан-Нусрой"*, которая использует, в том числе, химическое оружие для совершения терактов. Примеров использования химоружия госдепартамент не приводит.

Кроме того, указывают в ведомстве, сирийское правительство и его партнеры "продолжают запрещать доставку гуманитарной помощи в осажденные районы, что приводит к серьезной нехватке продовольствия".

Российская сторона ранее неоднократно опровергала обвинения в нанесении ударов по мирным жителям в Сирии. По данным Минобороны РФ, из зоны деэсклации "Идлиб" бандформирования "Джебхат ан-Нусры" с 19 сентября предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее Хамы. Наступление было остановлено, террористы отброшены в исходное положение, были уничтожены 2,4 тысячи боевиков.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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