Де Мистура обсудил с Шойгу переход к "устойчивому" урегулированию в Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Перспективы перехода от зон деэскалации "к более устойчивому политическому урегулированию в Сирии" обсудили в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу и специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом журналистам рассказал де Мистура, комментируя итоги переговоров с главой российского военного ведомства.

"Эта встреча, как и все встречи с господином министром (обороны РФ — прим. ред.), была очень полезна и прошла в конструктивном ключе. Это очень своевременная и важная возможность — обсудить перспективы перехода от зон деэскалации к более устойчивому политическому урегулированию в Сирии", — сказал де Мистура.