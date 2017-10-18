Шойгу провел в Москве встречу c де Мистурой

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Все стороны, участвующие в урегулировании ситуации в Сирии, должны работать в тесном взаимодействии как в рамках астанинского формата, так и Женевы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со специальным представителем генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Нам, безусловно, важно, чтобы вся эта работа проходила в тесном взаимодействии и абсолютном согласовании со всеми задействованными структурами. В первую очередь, конечно, с Организацией Объединенных Наций, с вашими коллегами, которые уже не первый год занимаются вопросами как гуманитарными, так и работой по реализации резолюции ООН, которая предусматривает дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в Сирии", — сказал он.

"Спасибо, что откликнулись на наше предложение посетить Москву и обсудить все дела, связанные с дальнейшими вопросами по урегулированию ситуации в Сирии — как по астанинскому сценарию, так и по работе в Женеве", — отметил Шойгу.

В свою очередь, де Мистура поблагодарил главу российского военного ведомства за приглашение и возможность встретиться в России.

"Я благодарю от лица ООН и моих коллег за возможность обменяться мнениями. Время очень важное, сейчас очень правильное время для таких консультаций. Мы должны продолжить дискуссии в астанинском формате, в преддверии встречи в Астане", — сказал спецпредставитель генсека ООН.