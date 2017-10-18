Шойгу провел в Москве встречу c де Мистурой

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Все стороны, участвующие в урегулировании ситуации в Сирии, должны работать в тесном взаимодействии как в рамках астанинского формата, так и Женевы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со специальным представителем генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Спасибо, что откликнулись на наше предложение посетить Москву и обсудить все дела, связанные с дальнейшими вопросами по урегулированию ситуации в Сирии — как по астанинскому сценарию, так и по работе в Женеве", — отметил Шойгу.
В свою очередь, де Мистура поблагодарил главу российского военного ведомства за приглашение и возможность встретиться в России.
"Я благодарю от лица ООН и моих коллег за возможность обменяться мнениями. Время очень важное, сейчас очень правильное время для таких консультаций. Мы должны продолжить дискуссии в астанинском формате, в преддверии встречи в Астане", — сказал спецпредставитель генсека ООН.
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