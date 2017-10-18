Взятие Ракки приближает победу над терроризмом во всей Сирии, заявили в SDF

КАИР, 18 окт — РИА Новости. Взятие сирийской Ракки, которая долгое время считалась столицей террористической группировки "Исламское государство"*, приближает победу над терроризмом во всей САР, говорится в заявлении Совета Демократической Сирии — политического крыла "Сирийских демократических сил" (SDF).
"Победа Сил демократической Сирии при поддержке международной коалиции приблизила окончательное искоренение ИГ* в стране, особенно после падения так называемой административной столицы, дезорганизации и капитуляции наемников", — говорится в заявлении.
В Совете Демократической Сирии полагают, что взятие Ракки предвещает окончание вооруженного конфликта и начало "строительства новой Сирии". При этом Демсилы готовы предложить проект строительства "федеративного, демократического государства, который позволит сохранить территориальную целостность Сирии".
*Террористическая организация, запрещенная в России